Волочкова разочарована iPhone X

Анастасия Волочкова не жалуется на отсутствие внимания поклонников. И порой даже не прочь похвастаться презентами от почитателей. На выходных балерина получила в подарок самый обсуждаемый гаджет этой осени.

«У меня появилась десяточка. Айфон-Х (256). Не ждала, но получила в подарок от близкого человека. Что уж скрывать, люблю я внимание, заботу и приятные подарки. Когда они в неожиданный момент и просто так - это приобретает особую ценность. Теперь приятная проблема - разбираться и загружать», - сообщила артистка.

Чуть позже Анастасия призналась, что потратила чуть не полдня на то, чтобы разобраться со смартфоном нового поколения. «Пока непонятная история. А как вам? У кого он есть. Не легче ли было с обычными?»

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Ноя 12 2017 в 10:19 PST

А новую неделю бывшая прима начала с демонстрации очередного шпагата. «Удивляйте, восхищайте, радуйте, возбуждайте друг друга как можете и ничего не стесняйтесь! Если есть, чем восхищать. И жизнь будет яркой и зажигательной! Стесняйтесь предавать, обманывать, совершать подлые и низкие поступки, лицемерить, воровать, быть подонками, мстить.. Остальное - истинная свобода жизни! Шпагатик мой - зачет? Растягиваем не только связки и мышцы, но и удовольствие и краски жизни!»

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