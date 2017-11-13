Волочкова разочарована iPhone X
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Анастасия Волочкова не жалуется на отсутствие внимания поклонников. И порой даже не прочь похвастаться презентами от почитателей. На выходных балерина получила в подарок самый обсуждаемый гаджет этой осени.
«У меня появилась десяточка. Айфон-Х (256). Не ждала, но получила в подарок от близкого человека. Что уж скрывать, люблю я внимание, заботу и приятные подарки. Когда они в неожиданный момент и просто так - это приобретает особую ценность. Теперь приятная проблема - разбираться и загружать», - сообщила артистка.
Чуть позже Анастасия призналась, что потратила чуть не полдня на то, чтобы разобраться со смартфоном нового поколения. «Пока непонятная история. А как вам? У кого он есть. Не легче ли было с обычными?»
А новую неделю бывшая прима начала с демонстрации очередного шпагата. «Удивляйте, восхищайте, радуйте, возбуждайте друг друга как можете и ничего не стесняйтесь! Если есть, чем восхищать. И жизнь будет яркой и зажигательной! Стесняйтесь предавать, обманывать, совершать подлые и низкие поступки, лицемерить, воровать, быть подонками, мстить.. Остальное - истинная свобода жизни! Шпагатик мой - зачет? Растягиваем не только связки и мышцы, но и удовольствие и краски жизни!»
Ранее мы писали:Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским.
Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.Анастасия Волочкова получила подарок из Голливуда. Голливудский актер Джим Керри устроил балерине сюрприз на день рождения.
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Обсуждение 11
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РаяПрям Семёнович.
13.11.17 17:52
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Ой ой..С грудью то что? Тоже подарок от поклонника?
13.11.17 17:20
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СимаУже много лет она производит на меня впечатление глубоко несчастной женщины. Все напускное, нездоровое, слова одни по факту другое. Как так случилось, лет двадцать назад не поверила бы, что она станет сегодняшней. И профессионально и по женски и внешне.
13.11.17 13:57
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ПрелестьОна совершенно права! Умница!
13.11.17 11:50
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Ellis_@Против генов не попрёшь. Растёт Настя в ширину, грудь тоже. Интересная дама - Настя Волочкова. Интерьер дома - как палаццо. Что же их заставляет, вдохновляет так обустраиваться? Видно что дорого. Но вкуса нет((( Или это мне так кажется, уж не знаю.
13.11.17 10:54
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YaninaНаверное, все кто обустраивают палаццо, видят себя как минимум принцессой или принцем
13.11.17 11:04
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омгда не, красиво, нормально, со вкусом. только как постоянно в таком жить не представляю, не пробовала ) а заставляет их так обустраиваться бедное во всех отношениях детство
13.11.17 11:06
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Ellis_@Мне тоже так кажется. Если кто-то бедовал в детстве, молодости, то с приплывом налички устраивают своё жилище с размахом. Как будто накушаться не могут((( Дом Волочковой ( Гранд палаццо - музей ) ещё ничего по сравнению с домами Киркорова, Прокловой, Серова. Находят же ещё где-то таких дизайнеров интерьера, которые им "помогают" делать это всё.
13.11.17 11:14
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ЮляМеня всегда их столы "завораживают" . Такие огромные , большей частью , облитые лаком постаменты. Как будто они за этим столом живого кабана разделывать будут и есть потом. Весь процесс за этим лакированным конкордом.....Как же надо бедовать, что бы с деньгами обустраивать собственный дом как у арабов в Европе , по принципу " Жизнь удалась"...Не люблю такие интерьеры.
13.11.17 14:26
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---вот только причем тут гены? в ширину каждая российская женщина начинает увеличиваться после 40-45 лет, и это не гены а гормоны.
13.11.17 14:39
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