 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Волочкова разочарована iPhone X


0 0

Анастасия Волочкова не жалуется на отсутствие внимания поклонников. И порой даже не прочь похвастаться презентами от почитателей. На выходных балерина получила в подарок самый обсуждаемый гаджет этой осени.

«У меня появилась десяточка. Айфон-Х (256). Не ждала, но получила в подарок от близкого человека. Что уж скрывать, люблю я внимание, заботу и приятные подарки. Когда они в неожиданный момент и просто так - это приобретает особую ценность. Теперь приятная проблема - разбираться и загружать», - сообщила артистка.

Чуть позже Анастасия призналась, что потратила чуть не полдня на то, чтобы разобраться со смартфоном нового поколения. «Пока непонятная история. А как вам? У кого он есть. Не легче ли было с обычными?»

А новую неделю бывшая прима начала с демонстрации очередного шпагата. «Удивляйте, восхищайте, радуйте, возбуждайте друг друга как можете и ничего не стесняйтесь! Если есть, чем восхищать. И жизнь будет яркой и зажигательной! Стесняйтесь предавать, обманывать, совершать подлые и низкие поступки, лицемерить, воровать, быть подонками, мстить.. Остальное - истинная свобода жизни! Шпагатик мой - зачет? Растягиваем не только связки и мышцы, но и удовольствие и краски жизни!»

Ранее мы писали:

Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским. 

Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.

Анастасия Волочкова получила подарок из Голливуда. Голливудский актер Джим Керри устроил балерине сюрприз на день рождения. 


0 Не нравится 0 Нравится 13.11.2017 Теги: анастасия волочкова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 11  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору