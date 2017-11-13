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Участник "Дома-2" признался, что любит Бузову


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Еще совсем недавно участница «Дома-2» Олеся Чиркова заявила о том, что у Бузовой роман с Романом Гриценко. И многие поклонники в этом усомнились, поскольку никаких подтверждений слухам не было. Теперь же молодой человек публично признался, что неравнодушен к звезде. 

 

Роман Гриценко, тоже участник телестройки, признался, что испытывает чувства к Ольге, он готов добиваться ее расположения, однако не рассчитывает особо на взаимность. Роман считает, что еще не дорос до уровня Ольги.

«Думаю о тебе одной. Ты улыбнулась, и мне этого достаточно», - подписал молодой человек фото с Бузовой, которое разместил в микроблоге. Подписчики пожелали парню удачи.

Отметим, что Ольга недавно сетовала, что ей некомфортно быть в одиночестве, ведь даже не с кем сходить в кино. «Кошмар какой-то, если честно — у меня нет ни парня, ни ухажера, и меня никто не приглашает в кино. В результате я пригласила саму себя. Дожили, называется…»

Напомним, слухи о романе Ольги с Романом ходят с начала осени. Молодой человек при этом неоднократно опровергал их. Гриценко уверял ранее, что с Бузовой он только дружит. Сама же Ольга пока молчит. Летом появились подозрения, что Ольга в романтических отношениях с футболистом Денисом Глушаковым. Сплетни о романе появились, когда Ольгу заметили на отдыхе с футболистом и его дочерью. Однако позже выяснилось, что Ольга и Денис просто давно дружат вместе.

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0 Не нравится 0 Нравится 13.11.2017 Теги: Ольга Бузова Роман Гриценко

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