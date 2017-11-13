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Спейси припомнили наглость в королевском дворце


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Можно ли занять трон, не будучи монархом? Голливудский актер Кевин Спейси (Kevin Spacey) как-то попробовал. Теперь ему это припомнили.

Известный актер сейчас проходит лечение от сексуальной зависимости. Спейси обвиняют в сексуальных домогательствах. Но, как выясняется, актер непристойно вел себя не только с подростками и коллегами.

Как сообщает Sunday Times, несколько лет назад во время посещения Букингемского дворца в компании принца Эндрю Спейси сел на королевский трон. Это является грубейшим нарушением королевского протокола. Чуть ли не скандал. Представители Букингемского дворца подтвердили факт встречи актера с принцем, но не уточнили, посещали ли они королевский дворец.

Тем временем компания Netflix отказалась от сотрудничества со Спейси, однако это не значит, что популярный проект «Карточный домик» будет закрыт. Сейчас сценаристы сериала заняты переработкой концепции шестого сезона. Очевидно, что главный вопрос - как избавиться от главного героя Фрэнка Андервуда в исполнении Кевина?

Напомним, сексуальный скандал вокруг Спейси разразился в прошлом месяце. Сейчас звезду обвиняют в домогательствах около 15 человек.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 13.11.2017 Теги: Кевин Спейси

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