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Роналду отмечает рождение дочери


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Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) невероятно счастлив. 12 ноября модель Джорджина Родригес подарила ему дочь. Малышку назвали Алана Мартина. Криштиану уже опубликовал совместное фото с подругой и старшим сыном. «Только что родилась Алана Мартина! Джорджина и Алана чувствуют себя прекрасно! Мы все очень счастливы!» - написал футболист.

Малышка Алана стала четвертым ребенком Роналду. Сейчас футболист также воспитывает двух сыновей и дочку, рожденных суррогатной матерью.

Сам спортсмен недавно заявил, что дети для него - огромная радость. «Быть отцом - это уникальное личное путешествие. Оно полностью меня изменило. Это научило меня любить так, как я ранее и представить не мог. Я стал мягче, изменил свою точку зрения по поводу того, что действительно важно в моей жизни. Быть отцом, видеть, как растет моя семья, несомненно, самая большая привилегия, которая мне выпала».

Ранее Роналду заявил, что мечтает о семерых наследниках и намерен воплотить мечту в жизнь. По словам футболиста, известного как CR7, семь для него магическое число. Но до сих пор неясно, планирует ли спортсмен сочетаться браком с Родригес. Некоторые светские обозреватели полагают, что футболист слишком эгоистичен и будет стараться воспитывать детей сам.

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1 Не нравится 1 Нравится 13.11.2017 Теги: Криштиану Роналду

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