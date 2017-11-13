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Мишель Докери рассказала о жизни после смерти жениха


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Звезда «Аббатства Даунтон» Мишель Докери (Michelle Dockery) тяжело переживает смерть жениха Джона Дайнина (John Dineen), который скончался от онкологии два года назад. И актриса смогла сейчас поделиться тем, как она мирится с утратой.

Актриса, которая играла леди Мэри в популярной драме, рассказала The Guardian о своей новой роли на сцене Национального театра и о своей жизни с момента трагической смерти жениха два года назад.

Джон умер в декабре 2015 года в возрасте всего 34 лет от онкологического заболевания. Мишель рассказывает, что она никогда не теряла надежды, а Джон ни разу не пожаловался и только излучал силу, не позволяя отказаться от надежды на чудо.

Мишель сказала, что находит сходство между историей Мэри как юной вдовы и ее собственной жизнью. Она говорит, что они были только помолвлены, но в сердцах и мыслях были женаты, что позволяет ей считать себя вдовой. Актриса рассказала, что для того, чтобы отвлечься от горя, она с головой ушла в работу. Теперь же она думает о том, чтобы смириться со своей потерей и, возможно, отправиться путешествовать.

Мишель и Джон начали встречаться в 2013 году, их познакомил коллега Мишель по «Аббатству» Аллен Лич. Отношения пары оставались тайными до тех пор, пока актриса не проговорилась о них в сентябре 2014 года, сказав, что в ее жизни есть чудесный мужчина из Ирландии.



0 Не нравится 2 Нравится 13.11.2017 Теги: Мишель Докери

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