Дана Борисова опять жалуется на мать

Дана Борисова завершает курс лечения от наркозависимости в Таиланде и уже активно работает над собственным проектом. Но с матерью звезда до сих пор не может найти общий язык. Ранее Дана обвиняла родительницу в том, что именно Екатерина Ивановна способствовала развитию аддикции. А теперь ведущая заявила о разграблении ее квартиры.

В новом интервью НТВ Дана сообщила, что пока не может жить в своей московской квартире. По словам ведущей, ее апартаменты в элитном жилом комплексе заняла мать и банально не пускает Борисову в квартиру.

«Пока во время всех моих визитов в Москву я жила в гостинице. И не то чтобы я не готова, я психологически может быть и готова, но у меня не было ключей от квартиры, потому что у меня их забрала моя мама, поменяла замки и не пускала меня», - пожаловалась звезда.

Когда Борисвой удалось попасть в квартиру, выяснилось, что многих вещей не хватает. «Много чего интересного она вынесла из моей квартиры… В мое отсутствие мама распродала многие мои вещи. Мама у меня за спиной продала мою машину за полмиллиона рублей», - утверждает ведущая.

В свою очередь Екатерина Ивановна уверяет, что продажа проводилась с согласия Даны и у нее есть соответствующие документы.

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