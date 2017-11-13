Синди Кроуфорд показала, как наслаждаться утром

Через несколько месяцев Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) отметит 52-летие. Ну и что? Супермодель в прекрасной форме, не отказывается от стильных фотосессий и старается наслаждаться жизнью.

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) Ноя 12 2017 в 8:30 PST

Накануне Синди опубликовала в Insta вдохновляющий снимок - она стоит у окна в легком красном халате и наслаждается лучами утреннего солнца. Поклонники в восторге и не скупятся на комплименты по поводу отличного внешнего вида звезды и ее стройной фигуры.

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) Ноя 10 2017 в 4:38 PST

А тем временем в свет выходит одна из книг мемуаров Кроуфорд. Как утверждает модель, она вовсе не жалеет о прошлом, но признает, что в свое время упустила массу замечательных возможностей.

«Прошлого не изменишь. Впрочем, иногда, оглядываясь на упущенные мною возможности, я все-таки сожалею, что была недостаточно смелой. В конечном счете я научилась идти на авантюры, однако в других аспектах своей жизни была далеко не такой отважной. Жизнь быстро проходит мимо, и я твердо усвоила, что именно решения, принимаемые исходя из чувства уверенности в себе, а не под влиянием страха, приводят меня к желаемому результату», - приводит цитату из книги издание «7 Дней».

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