Архарова припомнила Башарову избиение

Три года назад страна обсуждала семейный скандал Марата Башарова и Екатерины Архаровой. Актриса обвиняла мужа в насилии и через некоторое время подала на развод. А недавно сам Башаров обмолвился о том, что Екатерина его оговорила.

Марат в одном из интервью заявил, что после скандала с избиением Архаровой от него отвернулись многие друзья. «Говорили, что я тогда жестоко ее избил, но такого не было. Это ужасно», - сказал актер.

Архарова ранее говорила, что не хочет вспоминать о Башарове, но слова бывшего супруга возмутили ее до глубины души. «Что же Марат молчал три долгих, мучительных года и заговорил только по истечении срока давности преступления? – возмущается Екатерина. – По закону Российской Федерации в это время я могла подать заявление для возбуждения уголовного дела по факту избиения. Башаров, на тот момент мой законный муж, нанес мне травмы средней тяжести. Ему грозил срок до пяти лет лишения свободы...»

По словам Архаровой, у нее есть доказательства произошедшего. А три года назад она не стала возбуждать дело против Башарова, поскольку ей было жаль дочь актера Амелию. «Девочке тогда было всего десять лет, и я не хотела лишать ее отца», - приводит слова актрисы Starhit.

Кстати, бойфренд Екатерины советует ей забыть о прошлом, но Архарова пока в негодовании.

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