Анне Плетневой помешали взять ребенка из детдома

Анна Плетнева, экс-солистка группы «Винтаж» и «Лицей», удивила общественность своей решимостью завести еще одного ребенка. Причем певица, которая уже родила троих детей, захотела взять малыша из детдома. Однако оказалось не все так просто.

Публикация от Анна Плетнева (@dusya_star) Ноя 6 2017 в 2:33 PST

Поп-звезда решилась взять девочку из детдома, маму которой лишили родительских прав. Как сообщила Анна, она долго шла к этому и была готова на этот шаг, а дети ее только поддерживали.

«Эта история случилась три года назад, когда мы приехали в детский дом с новогодними подарками. Я стояла в коридоре, окруженная шумной толпой ребят, и вдруг спиной почувствовала чей-то взгляд. Обернувшись, увидела девочку лет пяти. Уже через секунду она бросилась ко мне с криком «Мама!» Обняла за ноги и начала плакать». Певица призналась, что ее переполняли эмоции в тот момент. Дети часто так себя ведут в детских домах, однако та девочка произвела на Анну неизгладимое впечатление.

Анна уже собрала необходимые для удочерения Полины документы, однако планы певицы нарушила родная мать девочки, которая решила вернуть себе дочь.

«Меня вызвала директор детского дома. Я зашла в кабинет и увидела девушку. Это была родная мама Поли, она пришла за своей дочерью… Мне пришлось отказаться от девочки ради ее счастья», — заявила Плетнева в интервью журналу «Караван историй».

Напомним, Анна стала популярной в 90-х, когда она стала участницей поп-коллектива «Лицей». Незадолго до распада группы певица вышла замуж и родила ребенка, но семейная жизнь у певицы не задалась, и случился развод. Однако певица попытала счастья вновь, новый муж певицы, предприниматель Кирилл Сыров, помог Анне создать коллектив «Винтаж». Анна же в ответ подарила супругу двух малышей.