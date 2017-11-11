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Мария Шукшина вернулась на телевидение


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В 2014 году она взяла паузу. Но хватит уже. Мария Шукшина возвращается на телевидение, и, как признается актриса, сама она этого не ожидала и до сих пор немного растеряна.

Шукшина начала работу над новым проектом на одном из центральных каналов. Передачи с участием Марии выйдут в эфир в январе. Остальные детали артистка пока держит в тайне.

По словам Шукшиной, предложение о возвращении на ТВ стало для нее несколько неожиданным. Правда, незадолго до этого она получила что-то вроде предупреждения.

«Одной из моих подписчиц приснился сон, о котором она мне тут же и написала. Она как будто смотрит меня по телевизору. Какую-то передачу, а в ней я — сижу за столом, окруженная друзьями, и мы дарим друг другу подарки… А другая наша подписчица в этот же день написала: «Жаль, что у вас нет передачи на ТВ, рейтинг был бы огромный, выше, чем у других передач». В тот день было немало подобных разговоров о передачах и сожалений… И в этот же день было принято решение о создании новой программы! Вот что это? Что за невидимая связь?! Может мне хоть кто-нибудь объяснить? Я в шоке!..» - цитирует ведущую издание "7 Дней".

Ранее мы писали:

Максим Галкин мечтает вести передачу о науке. Артисту неловко находиться в обойме вместе с пошлыми, вульгарными, а порой и бесталанными звездами. 

Юлия Меньшова: «Порой я очень проницательна». Юлия считает, что она смогла бы быть следователем по профессиональным качествам, но не потянула бы эту работу в плане эмоциональном. 

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 11.11.2017 Теги: Мария Шукшина

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