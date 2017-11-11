Мария Шукшина вернулась на телевидение

В 2014 году она взяла паузу. Но хватит уже. Мария Шукшина возвращается на телевидение, и, как признается актриса, сама она этого не ожидала и до сих пор немного растеряна.

Шукшина начала работу над новым проектом на одном из центральных каналов. Передачи с участием Марии выйдут в эфир в январе. Остальные детали артистка пока держит в тайне.

По словам Шукшиной, предложение о возвращении на ТВ стало для нее несколько неожиданным. Правда, незадолго до этого она получила что-то вроде предупреждения.

«Одной из моих подписчиц приснился сон, о котором она мне тут же и написала. Она как будто смотрит меня по телевизору. Какую-то передачу, а в ней я — сижу за столом, окруженная друзьями, и мы дарим друг другу подарки… А другая наша подписчица в этот же день написала: «Жаль, что у вас нет передачи на ТВ, рейтинг был бы огромный, выше, чем у других передач». В тот день было немало подобных разговоров о передачах и сожалений… И в этот же день было принято решение о создании новой программы! Вот что это? Что за невидимая связь?! Может мне хоть кто-нибудь объяснить? Я в шоке!..» - цитирует ведущую издание "7 Дней".

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Источник фото: Globallookpress.com