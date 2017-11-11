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Дженнифер Лопес представила клип о любви


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Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) влюблена и счастлива. Полна вдохновения и энергии. И конечно же, великолепно выглядит, что прекрасно показано в новом клипе на песню Amor Amor Amor.

 

«Время пропагандировать любовь», - анонсировала звезда клип. В новом видео 48-летняя артистка зажигательно танцует, демонстрируя идеально плоский живот. Некоторые поклонники ранее заметили, что Джен "пора стать серьезнее" и изменить имидж, но певица подобные рекомендации игнорирует. И это, возможно, к лучшему.

Amor Amor Amor - второй сингл с нового альбома Лопес Por Primera Vez. Над диском звезда поработала вместе с бывшим мужем Марком Энтони.

Ранее Дженнифер стала звездой нового номера Vanity Fair. Артистка позировала со своим возлюбленным Алексом Родригесом, и в сопроводительном интервью бывший бейсболист заявил, что Джен для него не просто любимая женщина, но образец для подражания. По словам Алекса, певица практически не употребляет алкоголь, старается спать не менее 8 часов и регулярно позволяет себе релакс-сессии - дома, в пижаме и с пачкой шоколадного печенья. «Это объясняет, почему она такая красивая», - сказал Родригес.

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0 Не нравится 0 Нравится 11.11.2017 Теги: Дженнифер Лопес

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