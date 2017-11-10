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Ушел Михаил Задорнов


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Его называли «остроумным хроникером эпохи». Но в некотором роде Михаил Задорнов был именно тем, кого можно назвать «человек-эпоха». Теперь его не стало.

Известный писатель и сатирик скончался в возрасте 69 лет. С прошлого года Михаил Николаевич ожесточенно боролся с онкологией (опухоль головного мозга). Увы. Болезнь оказалась сильнее.

«Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная», - заявила журналистам телеведущая Регина Дубовицкая.

Артист-сатирик Евгений Петросян потрясен и признался, что он в «жутком горе». По словам юмориста, Задорнов был поистине уникальным. «Кроме того, что это был один из самых остроумных людей в жанре, я считаю, что он был философом в юморе, помогавшим людям практически ориентироваться в жизни. Его юмор помогал нам понять, в чем смысл текущего момента в той или иной области нашей жизни».

«У него такая сумасшедшая энергетика, что он, похоже, раздал ее всю людям вокруг, и вот она кончилась», - сказал Михаил Альтов журналистам портала РБК.

Дата и место похорон будут объявлены позже.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 10.11.2017 Теги: Михаил Задорнов

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