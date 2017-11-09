 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Цирковое водное шоу «Пираты подземного моря»


0 0

Это премьера одного из самых ярких и необычных Новогодних представлений Москвы! Шоу поставлено по авторскому сценарию, Вы станете первыми, кто увидит шоу, которое объединяет в себе все возможные жанры: цирковое представление, водное шоу, мюзикл, каскадерские трюки, акробатические номера, шоу-балет, артистическое плавание и прыжки в воду!

Цирковое водное шоу «Пираты подземного моря»

Хотите порадовать своего ребенка номерами жонглеров, клоунов и эквилибристов, пиротехническими и каскадерскими трюками, подводными, водными и воздушными номерами? Вам к нам, потому что в этом шоу Вы найдете все и сразу!

Сеансы циркового водного шоу проходят с «22» декабря 2017 г. по «08» января 2018 г. в СК Олимпийский.
В фойе детей будет ожидать праздничная новогодняя ёлка.
Тел 8 495 215 0000
Купить билеты


Публикуется на правах рекламы

 



0 Не нравится 0 Нравится 09.11.2017 Теги: новый год водное шоу дети

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору