Цирковое водное шоу «Пираты подземного моря»

Это премьера одного из самых ярких и необычных Новогодних представлений Москвы! Шоу поставлено по авторскому сценарию, Вы станете первыми, кто увидит шоу, которое объединяет в себе все возможные жанры: цирковое представление, водное шоу, мюзикл, каскадерские трюки, акробатические номера, шоу-балет, артистическое плавание и прыжки в воду!

Хотите порадовать своего ребенка номерами жонглеров, клоунов и эквилибристов, пиротехническими и каскадерскими трюками, подводными, водными и воздушными номерами? Вам к нам, потому что в этом шоу Вы найдете все и сразу!

Сеансы циркового водного шоу проходят с «22» декабря 2017 г. по «08» января 2018 г. в СК Олимпийский.

В фойе детей будет ожидать праздничная новогодняя ёлка.

Тел 8 495 215 0000

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