Шакира отложила мировое турне по медицинским причинам

Шакира (Shakira) объявила во вторник, что откладывает начало мирового тура «Эльдорадо». Певица пояснила, что первое шоу, которое должно было пройти 8 ноября в Германии, временно отменяется по медицинским причинам.

Публикация от Shakira (@shakira) Ноя 3 2017 в 9:57 PDT

В своем аккаунте в Instagram она написала, что в последние дни репетиций перенапрягла голосовые связки, в результате доктора рекомендовали ей на некоторое время дать голосу отдохнуть, чтобы не допустить больших проблем. Шакира написала, что опечалена необходимостью перенести шоу, которое должно было состояться 8 ноября в Кельне.

«Я очень люблю всех моих фанатов из Германии и с нетерпением жду возможности подарить вам свое шоу, - написала она. - Мне больно от того, что я должна прислушаться к совету врачей и потратить время на восстановление, но как только будет возможно, я снова начну работу».

Шакира также поблагодарила всех за поддержку и написала, что она делает все, чтобы ее состояние улучшилось, и надеется, что к 10 ноября, когда должно состояться шоу в Париже, врачи позволят ей петь.

Этот тур будет первым для певицы за последние шесть лет.