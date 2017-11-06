Слава сломала руку во время гастролей

Слава считается девушкой сильной и харизматичной. А главное – преданной своему делу. Недавно певица во время гастролей сломала руку, однако ее это не остановило. И Слава вышла на сцену, несмотря на боль.

Певица, которая пострадала во время переезда из Владимира в Муром, решила, несмотря на обстоятельства, порадовать поклонников сольным концертом. Однако зрители и не догадывались, на какие жертвы пришлось пойти певице ради шоу. Слава, которая достойно отработала концерт, позже призналась, что совсем не чувствует руку.

«Я не чувствую руку! Вот я, конечно, женщина-катастрофа, по пути из Владимира в Муром сломала руку! Но это никак не помешало мне отработать шикарный душевный концерт!» — заявила исполнительница.

Как пишут «7Дней», Слава не намерена останавливаться и прерывать гастроли. Ее уже ждет следующий город, и тур артистки закончится только в декабре. А потом уже корпоративы. Певица понимает, что отдохнуть ей удастся только после январских праздников. Зато после она полетит на море с пятилетней дочкой Антониной.

Напомним, год назад артистка серьезно заболела, и пришлось отменить концерты в Твери, Туле и Ступино. Певица не хотела этого делать до последнего, но врачи предупредили девушку, что она может оглохнуть на одно ухо, и Славе пришлось лечь в больницу.

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