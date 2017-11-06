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Ольга Бузова заявила, что рядом много «фальшивых подруг»


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Ольга Бузова усиленно работает над карьерой певицы, не забывая при этом регулярно общаться с поклонниками. С ними девушка делится почти всеми подробностями личной жизни. И сегодня ведущая пожаловалась, как мало у нее настоящих подруг.

Ведущая «Дома-2» опубликовала фото с девушками, которые попали в список людей близкого круга. Им знаменитость доверяет. При этом Ольга посетовала, что так мало настоящих людей в ее окружении, она встречает много неискренности и фальши, пишет OK.magazine.  

«Так много встреч мимолетных и фальшивых подруг. После моих сольных концертов я еще раз в этом убедилась...больно, но я справлюсь. Мне не впервой. Спасибо вам, что вы всегда со мной. Любите и принимаете меня....всегда и несмотря ни на что», — подписала Бузова.

Не осталась в стороне и Ксения Бородина, она, будто в ответ Ольге, написала в  Instagram, что у нее вообще нет друзей среди коллег и что она не потерпит рядом лицемеров и лжецов, а также предателей. «Как вы успели заметить, у меня почти нет друзей в шоу-бизнесе, есть много людей, с кем я общаюсь, кого уважаю, но подруг у меня там нет точно!»

Любопытный момент: коллеги Бузовой отмечают, что Ольга перестала идти на контакт. Одна из участниц «Дома-2» Ирина Агибалова недавно рассказала, что с Ксенией Бородиной она довольно часто общается. А вот Бузова с не особой охотой идет на контакт. «Сейчас к Оле Бузовой не подступиться, она звезда-звезда. Раньше переписывались, она отвечала, а сейчас нет уже».

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0 Не нравится 0 Нравится 06.11.2017 Теги: Ольга Бузова

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