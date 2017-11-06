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Гэри Олдмен и Дастин Хоффман поразили на Hollywood Film Awards


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5 ноября в Beverly Hilton Hotel, Беверли-Хиллз, Калифорния, прошла кинопремия Hollywood Film Awards. В числе приглашенных было много знаменитостей. Особенно внимание светских обозревателей было направленно на Гэри Олдмена (Gary Oldman) и Дастина Хоффмана (Dustin Hoffman).

Гэри Олдмен, которому исполнилось 59 лет, прибыл на церемонию со своей новой женой - писательницей Жизель Шмидт (Gisele Schmidt). Актер познакомился с Жизель,  когда та брала у него интервью как у фотографа.

Гэри Олдмен получил награду «За достижения в карьере». Вручал статуэтку Джеймс Корден (James Corden), а среди претендентов были также Винс Вон (Vince Vaughn) и Харрисон Форд (Harrison Ford).

Еще одним ярким событием мероприятия стало награждение Адама Сэндлера (Adam Sandler). Актер получил награду за фильм «Истории семьи Майровиц», в котором он снимался вместе с Дастином Хоффманом (Dustin Hoffman).  И многие были удивлены, увидев Дастина на сцене во время награждения, учитывая недавно обрушившиеся на него многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах.

В ответ на эти обвинения Хоффман заявил, что уважает женщин и чувствует себя ужасно при мысли о содеянном. Он также извинился и подчеркнул, что все это нисколько не отражает то, каким он является на самом деле.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 06.11.2017 Теги: Гэри Олдмен Дастин Хоффман

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