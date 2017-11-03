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Дженнифер Лоуренс хочет родить ребенка для Ким Кардашян


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Очередной выпуск шоу Jimmy Kimmel Live прошел весело для двух американских знаменитостей. На один вечер кресло ведущего заняла актриса Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence), которая не просто мило пообщалась с гостьей студии Ким Кардашян (Kim Kardashian), но еще и сделала звезде реалити-шоу необычное предложение. 

 

Известно, что Дженнифер любит наблюдать за жизнью знаменитостей в шоу семейства Кардашян. Поэтому актриса с удовольствием согласилась побеседовать с Ким, став на время ведущей шоу Джимми Киммела, пишет OK.magazine.

Слишком откровенной беседы между знаменитостями не получилось, поскольку на вопрос актрисы об экс-возлюбленной брата Ким отвечать отказалась. «Если я отвечу на этот вопрос, то об этом когда-нибудь узнает Дрим Рене. Я считаю, что правильней будет ничего не говорить о матери моей племянницы», – дипломатично ответила Ким.

Актриса, дабы уйти от неловкого разговора, решила вспомнить прошлое, особенно некие пикантные моменты. Дженнифер припомнила, как однажды очнулась в шкафу у Крис Дженнер полностью обнаженной. Ким в ответ рассмеялась и отметила, что она в тот вечер не пила спиртное.  

В эфире шоу был затронут и вопрос суррогатного материнства. Известно, что Ким по состоянию здоровья не может больше сама рожать, ходили слухи, что Ким обратилась за помощью к некоей женщине. Дженнифер отметила, что могла бы и сама стать хорошей суррогатной матерью, подчеркнув, что Ким следовало обратиться к ней.

«Я буду иметь тебя в виду, когда решусь на это снова»,– заключила Ким.



1 Не нравится 0 Нравится 03.11.2017 Теги: Дженнифер Лоуренс Ким Кардашян

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