Дженнифер Лоуренс хочет родить ребенка для Ким Кардашян

Очередной выпуск шоу Jimmy Kimmel Live прошел весело для двух американских знаменитостей. На один вечер кресло ведущего заняла актриса Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence), которая не просто мило пообщалась с гостьей студии Ким Кардашян (Kim Kardashian), но еще и сделала звезде реалити-шоу необычное предложение.

Публикация от Jimmy Kimmel Live (@jimmykimmellive) Ноя 2 2017 в 6:19 PDT

Известно, что Дженнифер любит наблюдать за жизнью знаменитостей в шоу семейства Кардашян. Поэтому актриса с удовольствием согласилась побеседовать с Ким, став на время ведущей шоу Джимми Киммела, пишет OK.magazine.

Слишком откровенной беседы между знаменитостями не получилось, поскольку на вопрос актрисы об экс-возлюбленной брата Ким отвечать отказалась. «Если я отвечу на этот вопрос, то об этом когда-нибудь узнает Дрим Рене. Я считаю, что правильней будет ничего не говорить о матери моей племянницы», – дипломатично ответила Ким.

Актриса, дабы уйти от неловкого разговора, решила вспомнить прошлое, особенно некие пикантные моменты. Дженнифер припомнила, как однажды очнулась в шкафу у Крис Дженнер полностью обнаженной. Ким в ответ рассмеялась и отметила, что она в тот вечер не пила спиртное.

В эфире шоу был затронут и вопрос суррогатного материнства. Известно, что Ким по состоянию здоровья не может больше сама рожать, ходили слухи, что Ким обратилась за помощью к некоей женщине. Дженнифер отметила, что могла бы и сама стать хорошей суррогатной матерью, подчеркнув, что Ким следовало обратиться к ней.

«Я буду иметь тебя в виду, когда решусь на это снова»,– заключила Ким.