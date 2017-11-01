Армен Джигарханян наведался в квартиру жены

Народный артист СССР Армен Джигарханян сейчас в сложной ситуации. Актер оказался без важных документов и накануне попытался забрать бумаги из квартиры жены. И появились нехорошие слухи.

Несколько изданий сообщили накануне о задержании Джигарханяна в момент попытки вскрытия принадлежащей его жене квартиры на Молодогвардейской улице. Друг артиста Артур Согомонян поспешил опровергнуть слухи, уточнив, что артист действовал в рамках закона.

«Армен Борисович поднялся вместе с представителем местного ЖЭКа, чтобы зайти и забрать свои документы. Виталина не отдала ни одного документа, включая загранпаспорт, пенсионное свидетельство, медицинский страховой полис, но замки были поменяны», - пояснил мужчина.

Согомонян также обратился к представителям прессы с убедительной просьбой прекратить вмешательство в личную жизнь актера.

Ранее сообщалось об отъезде супруги актера Виталины Цымбалюк-Романовской из России. По словам представительницы дамы, сейчас она находится в Тбилиси и планирует вернуться, когда «ситуация успокоится». По некоторым данным, Виталина опасается расправы.

Несколькими днями ранее Джигарханян заявил о намерении обратиться в прокуратуру с требованием провести проверку деятельности Виталины в его театре.

Ранее мы писали:

Армен Джигарханян: «У бедных людей и эмоции небогатые». Артист считает, что финансы влияют на способность к творчеству.

Билли Боб Торнтон тайно женился. Актер решил еще раз попытать счастья в браке.

Возлюбленная Джигарханяна разоткровенничалась . Дама рассказала о романе с актером.

Источник фото: Globallookpress.com