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Армен Джигарханян наведался в квартиру жены


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Народный артист СССР Армен Джигарханян сейчас в сложной ситуации. Актер оказался без важных документов и накануне попытался забрать бумаги из квартиры жены. И появились нехорошие слухи.

Несколько изданий сообщили накануне о задержании Джигарханяна в момент попытки вскрытия принадлежащей его жене квартиры на Молодогвардейской улице. Друг артиста Артур Согомонян поспешил опровергнуть слухи, уточнив, что артист действовал в рамках закона.

«Армен Борисович поднялся вместе с представителем местного ЖЭКа, чтобы зайти и забрать свои документы. Виталина не отдала ни одного документа, включая загранпаспорт, пенсионное свидетельство, медицинский страховой полис, но замки были поменяны», - пояснил мужчина.

Согомонян также обратился к представителям прессы с убедительной просьбой прекратить вмешательство в личную жизнь актера.

Ранее сообщалось об отъезде супруги актера Виталины Цымбалюк-Романовской из России. По словам представительницы дамы, сейчас она находится в Тбилиси и планирует вернуться, когда «ситуация успокоится». По некоторым данным, Виталина опасается расправы.

Несколькими днями ранее Джигарханян заявил о намерении обратиться в прокуратуру с требованием провести проверку деятельности Виталины в его театре.

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Возлюбленная Джигарханяна разоткровенничалась. Дама рассказала о романе с актером. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 01.11.2017 Теги: Армен Джигарханян

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