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Королевский конкурс с призами для всех участников!


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Бьюти-гид «Клеос» совместно с компанией Repharm в честь наступления королевской осени проводит поистине королевский конкурс, в котором каждому участнику гарантирован приятный приз! Вам нужно всего лишь прислать свою историю, рассказав, по каким причинам вы или близкие вам люди считают вас КОРОЛЕВОЙ.

Королевский конкурс с призами для всех участников!

Положения о конкурсе, подробные условия участия вы найдете, пройдя по ссылке.

По результатам зрительского голосования и на основании мнения экспертного жюри редакция «Клеос» отберет тройку победителей. В качестве приза они получат крем для тела «Королевский. Сила пяти масел» от компании Repharm.

Крем для тела «Королевский. Сила пяти масел» является уникальным продуктом для российского рынка. Он разработан специально для восстановления и поддержки ослабленной кожи, потерявшей эластичность и мягкость в результате воздействия солнца, соленой воды либо химикатов, растворенных в бассейне. Даже одного применения достаточно, чтобы вы почувствовали, как ваша кожа стала более упругой и увлажненной. А благодаря регулярному использованию крема для тела «Королевский» вы получите еще более впечатляющие результаты!

Королевский конкурс с призами для всех участников!

Все остальные участники, независимо от результатов голосования, получат приятный бонус от компании Repharm – при заказе любого косметического средства или набора на сайте promo.repharm.ru второй такой же продукт вам предоставят абсолютно бесплатно!

Регистрируйтесь, отправляйте свои яркие истории и получайте королевские призы. Спешите, время приема заявок ограничено!



0 Не нравится 0 Нравится 31.10.2017 Теги: конкурс клеос лечебная косметика Repharm

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