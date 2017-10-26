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Лиз Херли позирует в бикини на Мальдивах


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Как побороть осеннюю хандру? Актриса и модель Элизабет Херли (Elizabeth Hurley) предпочитает проверенный метод - отдых на Мальдивах и публикация эффектных селфи. С таким развлечением точно не до депрессии.

52-летняя звезда увлеченно постит в соцетях снимки, на которых запечатлена в бикини из собственной коллекции. Поклонники в восторге. И от моделей купальников, и от прекрасной формы самой Херли.

Между прочим, в отличие от коллег-ровесниц, актриса не очень сильно увлечена фитнесом, но ежедневные прогулки и занятия йогой и пилатесом входят в ее обязательную ежедневную программу. Лиз также старается пить много воды и исключила из своего рациона хлеб, макароны, сыр и сухарики.

Кстати, в недавнем интервью The Daily Telegraph актриса заявила, что она против карьеры своего сына Дэмиана в кино (хотя 15-летний юноша активно снимается в сериале "Члены королевской семьи", в котором сама Лиз исполняет одну из главных ролей). «Я, конечно, не хочу, чтобы мой ребенок был знаменитым. Самое худшее - он может попасть в этот актерский круг и не захотеть оттуда выйти».

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0 Не нравится 1 Нравится 26.10.2017 Теги: элизабет херли

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