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Опять 25. Киркоров обвиняется в плагиате


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Филиппу Киркорову снова придется разбираться в суде. Накануне в Савеловский суд Москвы подан иск против артиста, французский поэт и музыкант Жильбер Синуэ обвиняет Филиппа Бедросовича в плагиате композиции Helwa ya Baladi.

Как заявил журналистам представляющий интересы Синуэ адвокат Игорь Трунов: «Сумма иска, которая сейчас составляет более 15,5 млн рублей, будет еще уточняться и, скорее всего, вырастет после получения результатов экспертиз».

Как уточняется в исковом заявлении, Киркоров использовал композицию Helwa ya, впервые исполненную певицей Далидой в декабре 1979 года, значительно переделав и не согласовав с авторами. В репертуаре Филиппа Бедросовича песня известна под названием «Шелковая нить». По словам Трунова, активное использование композиции Киркоровым причинило французским авторам серьезный материальный ущерб.

В то же время директор Филиппа Киркорова заявил, что артист не располагает информацией об иске.

Напомним, в прошлом году Киркоров оказался фигурантом похожего скандала с французским музыкантом Дидье Маруани.

Ранее мы писали:

Жириновский против Киркорова. Политик возмущен скандальным происшествием с Дидье Маруани. 

Юрий Лоза высказался о скандале Киркорова. Музыкант считает, что Дидье Маруани «попросту развели».

Киркоров спелся с группой «Дискотека Авария». Артисты представили забавный трек.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 25.10.2017 Теги: Филипп Киркоров

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