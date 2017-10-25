Дакота и Соколовский стали родителями

Поздравляем звездную пару Рита Дакота - Влад Соколовский! Молодые артисты теперь создали полноценную ячейку общества - у супругов родилась лапочка-дочка. И для девочки выбрали довольно необычное имя.

Только на прошлой неделе Рита просила «не давить» на нее. Появились слухи о родах, но Дакота поспешила уточнить, что как только малыш появится на свет, она сразу же сообщит об этом поклонникам. «Наше счастье любит искренность, открытость и честность, вдохновляя и других людей на свое собственное», - подчеркивала артистка.

И вот теперь это точно. Певица подарила супругу наследницу, для девочки выбрали имя Мия. Сейчас Рита восстанавливается после родов. Ранее Соколовский рассказывал, что малышка была зачата во время отдыха пары на Бали. «В наш первый приезд на Бали я сделал предложение, во второй раз на Бали мы уже были мужем и женой, в третий — заделали ребеночка, а в следующем году, получается, мы уже со слингом будем», - говорил певец в интервью ОК!

А Рита говорила так: «Кажется, свадьба и венчание - это самые счастливые моменты твоей жизни, пока вдруг слабенькая розовая полоска не проявляется на тесте рядом с первой».

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