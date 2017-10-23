Эмили Ратаковски показала сексапил на отдыхе

Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) обожает демонстрировать подчеркнутую сексуальность. Нередко она и вовсе позирует лишь в нижнем белье, и накануне был именно такой случай. В честь выходных звезда решила порадовать поклонников.

На селфи, опубликованном вчера в Insta, модель позирует в бра. Менее чем за 12 часов снимок собрал более 700 тысяч лайков. Подписчики в восторге и на все лады расхваливают фигуру Эмили.

Кстати, сама Ратаковски недавно призналась, что ее привычная диета вовсе не похожа на диету в обычном понимании слова. Эмили запросто может позволить себе огромную пиццу, кокосовый торт и стейк с жареной картошкой. И даже вино.

«Я, знаете ли, не из тех, кто готовит, - признавалась модель на шоу Джимми Киммела. - Я из тех, кто ест. И ест много. Если бы вы видели - что в моем холодильнике... Это было бы не самое приятное впечатление... В основном там блюда индийской и тайской кухни, которые я предпочитаю поедать, лежа в постели».

По мнению Эмили, разумеется, не стоит чересчур увлекаться фастфудом, но время от времени вполне можно позволить себе расслабиться.

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