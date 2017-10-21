Юные балерины поддержали «Матильду»

Скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» постепенно сходит на нет. Но тем не менее юные балерины Академии русского балета имени Вагановой решили выступить в поддержку ленты.

Будущие звезды представили видео под названием «32 фуэте в поддержку "Матильды"». В ролике балерины демонстрируют виртуозные движения классического танца, которые первой исполнила Матильда Кшесинская. Да, те самые 32 фуэте.

«Большое красивое художественное кино, не претендующее на полную историческую достоверность, на тему жизни выдающейся балерины, которая всегда отстаивала традиции классического балета, но которая была еще и просто эмоциональной девушкой, влюбившейся в наследника русского престола», - говорят юные артистки о картине.

Выход ленты в прокат запланирован на 26 октября. А в начале ноября «Матильда» откроет Неделю российского кино «Взгляд из России» в Париже. На фестивале, который пройдет с 8 по 14 ноября, также будут представлены новые работы Бориса Хлебникова, Андрея Звягинцева, Андрея Кончаловского и других известных отечественных кинематографистов.

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