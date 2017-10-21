Вдовиченков не нарадуется на жену

Они два года в браке и наслаждаются жизнью. По словам актера Владимира Вдовиченкова, ему невероятно повезло - его супруга Елена Лядова идеальна. У пары полная гармония, и, как говорит Владимир, Елена в семье главная.

Как рассказал Вдовиченков в новом интервью, сейчас он стал гораздо спокойнее. А все потому, что Елена сумела создать комфортную обстановку и фактически взяла на себя роль его агента.

«Все-все вопросы она решает, и она, мне кажется, лучший агент на планете. Лена знает все подводные течения, ей так просто на уши не сядешь. И конечно, она умеет убеждать людей. Она очень сильная, она у меня в роли рулевого. А если надо поднять паруса или опустить, я готов залезть на мачту. Но она говорит, где следующий порт приписки, и мы идем туда», - цитирует актера журнал ОК!.

Владимир подчеркивает, что ему очень повезло со второй половиной. 46-летний артист действительно полностью доверяет жене и почти не спорит с Еленой. «Какова конечная цель нашей жизни? Прожить как можно дольше и кайфовать. И мне кажется, что Лена знает путь к этому. Почему бы тогда мне не расслабиться и не получать удовольствие?» - рассуждает Вдовиченков.

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