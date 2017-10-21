Борисова Волочковой: «Ты сильная и красивая»

Телеведущая Дана Борисова сейчас активно работает над промоушеном своего реабилитационного центра на Самуи. Звезда, сама недавно завершившая курс лечения, приглашает страдающих от зависимости селебрити избавиться от аддикции. Но без казусов не обходится.

В одном из постов в соцсетях Борисова сообщила, что готова помочь некоей «известной балерине». Журналисты решили, что речь идет об Анастасии Волочковой. Мол, похоже, артистка слишком увлеклась алкоголем.

Сама Анастасия домыслы с возмущением опровергла и заподозрила Борисову в попытках пиара. Причем пиара не самого корректного.

В итоге Дана решила прояснить ситуацию и обратилась к балерине. «Дорогая Анастасия Волочкова! Ты очень сильная и красивая, я хочу принести извинения, если каким-то образом ранила тебя своим предположением о зависимости. Я только лишь говорила о том, что получаю много писем от людей с просьбами помочь и поддержать тебя. Мы обе знаем, как непросто таким женщинам, как мы с тобой, идти по жизни. За нами — шлейф непонимания. Но мы справимся. Мы обе с тобой сильные и независимые, обе мамы чудесных дочек, которые, кстати, дружат. Всего лишь хотела помочь. Я рада, что у тебя все хорошо, и я верю в тебя», — заявила Борисова.

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