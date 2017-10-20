Прорыв Года 2017 от журнала MODA topical

25 октября на самой модной площадке столицы – ресторане-теплоходе «Ласточка» будут названы имена лауреатов ежегодной звездной премии Прорыв Года 2017, учрежденной журналом MODA topical и его главным редактором Оксаной Федоровой! Уже в седьмой раз награда вручается самым ярким и успешным персонам 2017 года!

За это время звания самых ярких и успешных были удостоены: Андрей Малахов, Игорь Верник, Лера Кудрявцева, Александр Ревва, Елена Летучая, Артик и Асти, Александр Буйнов, Анжелика Агурбаш, Валерия, Анна Хилькевич, Настасья Самбурская, Вячеслав Добрынин, Стас Костюшкин, Маурицио Швейцер, Наталья Медведева, Олег Газманов, Тимур Батрутдинов, Анфиса Чехова, и многие другие.

Имена самых ярких звезд и представителей индустрии красоты этого года назовет непревзойденный дуэт ведущих – Липа и Дмитрий Губерниев.

В числе номинантов этого года: Елена Летучая, Зара, Бурито, Анжелика Агурбаш, Кристина Орбакайте, Юлиана Караулова, Никита Пресняков, Ляйсан Утяшева, Анастасия Стоцкая, Анна Семенович, Жасмин, Антон Беляев, Юлия Барановская, Борис Корчевников, Валерия, Иосиф Пригожин.

Гостей церемонии ожидает изысканный банкет, выступления звезд российской эстрады, а также показ меховых изделий от мехового бутика NELLO SANTI совместно с элитным нижним бельем Aubade и эксклюзивной обувью ручной работы MadDaisy Moscow, которая задаёт новый модный тренд в обуви.

Генеральный партнер: ресторан-теплоход «Ласточка»

Официальный партнер: японский часовой бренд Orient

Титульный партнер: круглогодичный горный курорт «Роза Хутор».

Атмосферу праздника поддержит выдающийся московский декоратор Тамара Валенкова.

Партнеры премии: Отельный комплекс Mulia Resort & Villas, клиника результативной косметологии ЭСТЕЛАБ, итальянская косметика для волос Constant Delight, элитное нижнее белье Aubade, производсто элитной мебели на заказ «Древо Мира», институт красоты Art et Beaute, Harizma professional - модный бренд профессиональных инструментов, Анатомия – клиника красоты и здоровья, Magiс jeweler – ювелирные украшения с бриллиантами, профессиональная косметика для волос Davines, бренд обуви и аксессуаров - Paolo Conte, авторская SPA косметика AB, марка goddess – паста для шугаринга, сеть магазинов- Toy.ru, стильные букеты – Мастерская флористики, Acqua Dell Elba – ароматы моря Италии в парфюме и диффузорах для дома, дизайнерская женская одежда Olivegrey - девиз марки: «торжествующая женственность

Также, журнал MODA topical является официальным организатором четырех ежегодных звездных премий: «Пара года» (с 2009 года), «Мама года» (с 2011 года), «Прорыв года» (с 2011 года) и Topical Style Awards (с 2011 года).

Сбор гостей с 20.00. Начало церемонии в 21.00. По адресу: Лужнецкая набережная, Северный причал. Ориентир: напротив ул. Лужники 24, стр. 33.

По вопросам аккредитации: Мерри - merrimoda@mail.ru



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