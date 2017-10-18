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Звезда "Трансформеров" ждет ребенка


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Сэм Клафлин (Sam Claflin) и его жена Лора Хэддок (Laura Haddock), сыгравшая в «Трансформерах», ждут второго ребенка. О пополнении в семействе стало известно на ювелирной вечеринке, куда были приглашены знаменитости.

 

Лора появилась на красной дорожке Birks Jewellery Launch Party в длинном облегающем розовом платье, которое не скрывало слегка округлившихся форм звезды. Актриса была в прекрасном настроении и просто сияла, пишет Mirror. В своем аккаунте в Instagram звезда разместила фото в платье и  поблагодарила вех за восхитительный и приятный вечер.

Поклонники, заметившие округлый живот Лоры, тут же стали поздравлять пару: «Поздравляю, похоже, ваша семья собирается пополниться новым членом», «Поздравляю Лору, так счастлив за вас, теперь ваш первенец станет старшим братом».

Напомним, Сэм и Лора сыграли свадьбу в 2013 году, у актеров сейчас подрастает сын, Пипу в декабре исполнится два года.

Ранее Сэм признавался: «Моя жена, Лора, несомненно, моя лучшая подруга. Мы встретились на прослушивании, и между нами тут же проскочила искра. Я вернулся домой после прослушивания, разбудил друга в 7 утра и сказал: «Я встретил девушку, на которой хочу жениться. Я люблю ее, она прекрасна».

Напомним, Сэм вырос в Норфолке и был заядлым футболистом, пока не повредил лодыжку и не занялся актерским мастерством.



0 Не нравится 1 Нравится 18.10.2017 Теги: Лора Хэддок Сэм Клафлин

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