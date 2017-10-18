Герцогиня Кембриджская поддержала молодых спортсменов

Герцогиня Кембриджская второй раз за последнюю неделю появилась на публике, чтобы вместе со своим мужем принцем Уильямом и принцем Генри поприветствовать в Лондоне новое поколение молодых спортивных тренеров.

Публикация от Kate Middleton (@katemiddletonphotos) Окт 18 2017 в 4:33 PDT

Кейт была неофициальным гостем на мероприятии вместе с братьями, чествовавшими 150 учеников, закончивших королевскую образовательную программу. Королевские особы поприветствовали молодых тренеров и спортсменов и провели время с ними, наблюдая за тем, как они играют в теннис, регби и футбол, пишет Daily Mail.

Всего несколько дней назад Кейт танцевала с медведем Пэддингтоном на специальной детской вечеринке, организованной некоторыми королевскими благотворительными программами. Событие имело место вскоре после того, как Кейт и ее супруг объявили, что их третий ребенок появится на свет в апреле.

Утверждается, что Кейт страдает от утренней тошноты, но источники, близкие к королевской семье, говорят, что Ее Светлость уже чувствует себя лучше, но все же старается не загадывать наперед свое участие в каких-либо мероприятиях.

Ранее Ее Светлость отмечала, что прекрасно понимает мам, страдающих от постродовой депрессии. «К сожалению, в некоторых случаях этот стресс (после рождения малыша) усугубляется той невероятной нагрузкой на психику, которая возникает после рождения детей».