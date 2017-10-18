 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Герцогиня Кембриджская поддержала молодых спортсменов


0 0

Герцогиня Кембриджская второй раз за последнюю неделю появилась на публике, чтобы вместе со своим мужем принцем Уильямом и принцем Генри поприветствовать в Лондоне новое поколение молодых спортивных тренеров.

 

Кейт была неофициальным гостем на мероприятии вместе с братьями, чествовавшими 150 учеников, закончивших королевскую образовательную программу. Королевские особы поприветствовали молодых тренеров и спортсменов и провели время с ними, наблюдая за тем, как они играют в теннис, регби и футбол, пишет Daily Mail.

Всего несколько дней назад Кейт танцевала с медведем Пэддингтоном на специальной детской вечеринке, организованной некоторыми королевскими благотворительными программами. Событие имело место вскоре после того, как Кейт и ее супруг объявили, что их третий ребенок появится на свет в апреле.

Утверждается, что Кейт страдает от утренней тошноты, но источники, близкие к королевской семье, говорят, что Ее Светлость уже чувствует себя лучше, но все же старается не загадывать наперед свое участие в каких-либо мероприятиях.

Ранее Ее Светлость отмечала, что прекрасно понимает мам, страдающих от постродовой депрессии. «К сожалению, в некоторых случаях этот стресс (после рождения малыша) усугубляется той невероятной нагрузкой на психику, которая возникает после рождения детей».



0 Не нравится 0 Нравится 18.10.2017 Теги: Герцогиня Кембриджская

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору