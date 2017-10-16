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Ольга Бузова получила роль в сериале


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Многие артисты и иные представители шоу-бизнеса не устают критиковать Ольгу Бузову, считая, что девушке не место на сцене. Однако ведущая игнорирует недоброжелателей и продолжает упорно трудиться, выпуская новые песни. Но теперь Ольга может похвастаться не только успехами на сцене. Девушку пригласили сниматься в известный сериал.

Ведущей «Дома-2» предложили роль советского диктора новостей в сериале «Чернобыль. Зона отчуждения», и Ольге понравился необычный для нее образ.

«Я играю ведущую новостей на центральном канале и рассказываю зрителям о ситуации в стране и Мире. Интересно было поиграть с этим образом и представить, какой я была бы в этом мире «Чернобыля». Там целая вселенная, сделанная с юмором и фантазией, и надеюсь, что зрители это оценят», - приводит слова Бузовой издание OK-magazine.

Для съемок с Ольгой выделили главную студию телеканала «Матч-ТВ» в «Останкино». С ведущей работал на площадке режиссер сериала Павел Костомаров.  

Ольга Бузова часто жалуется, что у нее не хватает времени на личную жизнь. Но работа для ведущей святое, на нее у Ольги всегда хватает времени. Напомним, не так давно появились новости о том, что девушка работает над новым проектом - шоу «Бабий бунт».



0 Не нравится 1 Нравится 16.10.2017 Теги: Ольга Бузова

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