Ольга Бузова получила роль в сериале
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Многие артисты и иные представители шоу-бизнеса не устают критиковать Ольгу Бузову, считая, что девушке не место на сцене. Однако ведущая игнорирует недоброжелателей и продолжает упорно трудиться, выпуская новые песни. Но теперь Ольга может похвастаться не только успехами на сцене. Девушку пригласили сниматься в известный сериал.
Ведущей «Дома-2» предложили роль советского диктора новостей в сериале «Чернобыль. Зона отчуждения», и Ольге понравился необычный для нее образ.
«Я играю ведущую новостей на центральном канале и рассказываю зрителям о ситуации в стране и Мире. Интересно было поиграть с этим образом и представить, какой я была бы в этом мире «Чернобыля». Там целая вселенная, сделанная с юмором и фантазией, и надеюсь, что зрители это оценят», - приводит слова Бузовой издание OK-magazine.
Для съемок с Ольгой выделили главную студию телеканала «Матч-ТВ» в «Останкино». С ведущей работал на площадке режиссер сериала Павел Костомаров.
Ольга Бузова часто жалуется, что у нее не хватает времени на личную жизнь. Но работа для ведущей святое, на нее у Ольги всегда хватает времени. Напомним, не так давно появились новости о том, что девушка работает над новым проектом - шоу «Бабий бунт».
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Обсуждение 4
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МарНу хоть услышим связную речь от Оли). Но лучше бы ее продублировал кто-нибудь другой, с голосом не похожим на дребезжащую металлическую кровать на заезженных колесиках)
17.10.17 11:25
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настюхаДеревенщина.
17.10.17 08:18
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VitaminkaВ любой бочке затычка.
17.10.17 07:39
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Butterfly USAДумаю, что актриса из нее выйдет получше певицы.
17.10.17 01:55