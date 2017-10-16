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Джеймс Миддлтон снова потерпел неудачу в любви


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Брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон (James Middleton) стал героем светской хроники. Мужчина, сестры которого, Кейт (Kate) и Пиппа (Pippa), счастливы в браке, никак не может наладить личную жизнь. Недавно стало известно об очередном разрыве Джеймса с Донной Эйр (Donna Air), его девушкой.

30-летний предприниматель разошелся с Донной во второй раз. Пару в последний раз видели на публике еще в мае, на свадьбе Пиппы с Джеймсом Мэттьюзом (James Matthews).

С Донной мужчина встречался с 2013 года. Пара возобновила свои отношения в прошлом году после четырехмесячного перерыва. Сообщается, что Донна очень переживала первое расставание. Девушка даже уехала в Австрию в спа-центр восстанавливать силы.

Как сообщают Daily Mail: «Они расстались некоторое время назад, но им удалось сохранить спокойные и теплые отношения».

Напомним, в ноябре Джеймс дал  интервью, в котором говорил о своей любви к Донне и ее дочери Фрейе, которой 14 лет. При этом он отметил, что не боится брака и готов к серьезным отношениям, но не хочет торопиться. «Я хочу детей. Я уже говорил об этом раньше. У меня будут дети, но не сейчас». Между тем, Донна также ранее говорила о желании иметь много детей.  

Источник фото: justjared.com



0 Не нравится 0 Нравится 16.10.2017 Теги: Джеймс Миддлтон

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