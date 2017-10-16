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Джерард Батлер попал в аварию на мотоцикле


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Поклонники Джерарда Батлера (Gerard Butler) обеспокоены. Стало известно, что голливудский актер в эти выходные попал в аварию на мотоцикле в Лос-Анджелесе. Однако волноваться не стоит, обошлось без серьезных травм.

47-летний актер, который стал героем новой картины «Геошторм», упал в кювет после столкновения с автомобилем. Причем виновником аварии стал водитель авто, который сбил актера, стоявшего на обочине, сообщает TMZ.

Свидетель аварии вызвал службу спасения 911, и Джерри был доставлен в больницу на скорой. Актеру повезло, обошлось без переломов, его лечили только от порезов и синяков.

У Джерарда большие планы на эту неделю. Он представляет фильм «Геошторм» на премьерном показе, который состоится уже в пятницу, также в этот день он должен принять участие в ток-шоу.

«Геошторм» - это фильм-катастрофа. Человечество разработало технологию, которая позволяет контролировать стихии. Внезапно система дает сбой, и стихийные бедствия обрушиваются на Землю. Однако не все так просто. Выясняется, что систему специально обратили против создателей со злым умыслом. В главных ролях, помимо Батлера, сыграли Джим Стерджесс (Jim Sturgess) и  Энди Гарсиа (Andy García).

Источник фото: justjared.com



0 Не нравится 0 Нравится 16.10.2017 Теги: Джерард Батлер

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