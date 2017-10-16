Эмили Ратаковски возмущают советы скрывать сексуальность

Голливудская актриса Маим Бялик (Mayim Bialik), решив прокомментировать секс-скандал с Харви Вайнштейном (Harvey Weinstein), заявила, что следует скрывать свою сексуальность в Голливуде. Подобное высказывание смутило модель и актрису Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski), и она поспешила ответить.

Прошло уже две недели с того дня, как разразился секс-скандал с Харви Вайнштейном. Стали известны десятки случаев неподобающего поведения кинопродюсера, который десятилетиями приставал к актрисам, сексуальные домогательства были в том числе по отношению к звездам Роуз Макгоуэн (Rose McGowan) и Эшли Джадд (Ashley Judd).

Пройдут годы, прежде чем истинный масштаб произошедшего станет виден, но многие уже сейчас считают нужным высказать свое мнение об этом. Актриса Маим Бялик написала открытое письмо в New York Times, в котором выступила с феминистским манифестом, написав о том, что она хранит свою сексуальность при себе и не старается флиртовать с мужчинами при первой же возможности. На что ее коллега Эмили Ратаковски немедленно откликнулась, сообщает hollywoodlife.com.

«Я каждый день делаю свой выбор как 41-летняя актриса, которая должна думать о том, как защитить себя, - написала Маим. - Я решила, что моя сексуальность подходит только для частных ситуаций с теми, кто ее достоин. Поэтому я скромно одеваюсь и не флиртую с мужчинами».

Эмили, которая считается одной из самых сексуальных звезд модельного бизнеса, возмутили слова актрисы, она считает, что сексуальность – это сама суть женщины. Эмили написала в ответ: «Подтекст слов Маим такой: я никогда не была привлекательной и никогда не пыталась, и вам, женщины, не следует, если вы не хотите, чтобы вас домогались. Это не феминизм».

Интересно, что совсем недавно Эмили жаловалась, что пока к ней относятся преимущественно как к красивой, но недалекой модели. «Это интересный парадокс. Если вы сексуальны, то получить серьезные роли очень трудно», - признавалась девушка.