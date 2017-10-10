Скончался Аллан Чумак

Наши родители свято верили в целительные способности этого экстрасенса. Аллан Чумак, который был популярен в 80-е и 90-е, удерживал у экранов тысячи россиян, которые верили в него и хотели излечиться. На днях экстрасенса не стало.

Чумак скончался в Москве в понедельник вечером в возрасте 82 лет. О печальном событии сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон, который долгое время дружил с целителем. Новость о смерти подтвердила также жена Чумака Людмила.

«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак – выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет», – написал Гордон в Facebook.

Подписчики журналиста поспешили высказать соболезнования: «В свое время он помог многим, хотя многие его не признавали», «Хороший был человек, светлый», «Земля пухом».

Напомним, что Аллан Чумак родился в Москве. Имеет журналистское образование, работал на телевидении спортивным комментатором, особые способности мужчина открыл в себе в конце 70-х.

Любопытно, что темой альтернативной медицины не так давно заинтересовались российские кинематографисты, в 2014 году даже был снят сериал «Чудотворец» об Анатолии Кашпировском и Аллане Чумаке.

Источник фото: Facebook.