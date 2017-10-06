Кети Топурия не хочет обсуждать развод

Звезда группы A'Studio Кети Топурия теперь свободная девушка. В начале сентября певица официально объявила о расставании с супругом Львом Гейхманом. Но что стало причиной разрыва? Пока Кети совсем не хочет это обсуждать.

Сейчас Кети растит дочь Оливию. Гейхман с радостью помогает в воспитании, так что в этом плане у артистки никаких проблем. Сейчас Топурия с головой погрузилась в работу и обещает вместе с коллегами устроить в скором времени сюрприз для поклонников.

Но что касается личного... «Я никогда не комментирую личную жизнь. Даже когда мы с бывшим мужем пришли к этому решению (о разрыве), я все равно об этом не говорила. Но в какой-то момент возникло столько вопросов, что я поняла – лучше сделать какой-то комментарий, чтобы не было сплетен. А что касается интервью на эту тему, то мне бы не хотелось ее развивать. Не дай бог, потом кого-то с кем-то увидят и подумают: "Что, она же замужем?"» - рассказала артистка в специальном интервью Алене Водонаевой.

Кети особо подчеркнула, что сохранила дружеские отношения с Гейхманом. «У нас очень хорошие отношения. У нас Оливия, самая сладкая девочка. Так что, короче, все хорошо».

Ранее мы писали:

Кети Топурия: «У нас с мужем есть возможность соскучиться». По словам артистки, они с супругом не сидят с утра до вечера, не смотрят друг на друга.

Кети Топурия: «Я даже не знаю, как включать стиральную машину». Откровенное интервью "Клео".

Кети Топурия представила стильную фотосессию дочери. Певица растит модницу.