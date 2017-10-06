Хабенский покажет «Троцкого» в Каннах

Константин Хабенский готовится к громкой премьере. Через пару недель артист представит первый российский кинопроект, посвященный Льву Троцкому, на международном мероприятии. Мини-сериал «Троцкий» режиссера Александра Котта будет показан во Дворце фестивалей в Каннах в рамках Международного рынка коммуникационных программ MIPCOM 2017.

Хабенский сыграл главную роль - роль Троцкого. Двенадцать лет назад он уже играл известного революционера в сериале «Есенин», но та роль была эпизодической. «Наш сериал – первый фильм в истории России, посвященный Троцкому, поэтому мы надеемся пробудить интерес российской и международной аудитории к этому проекту», - подчеркивает в анонсе проекта генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст.

Стоит отметить, что ранее роль Троцкого в различных картинах играли такие актеры, как Джеффри Раш, Брайан Кокс, Ефим Копелян, Лев Лемке.

В новом проекте, помимо Хабенского, также сыграли Максим Матвеев, Сергей Гармаш, Михаил Пореченков, Ольга Сутулова. Евгений Стычкин, Виктория Полторак. Премьера мини-сериала запланирована на Первом канале в нынешнем телесезоне.

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