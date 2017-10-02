Константин Меладзе: «Вера дала мне пенделя»
0 0
В этом месяце Константин Меладзе и Вера Брежнева отметят бумажную свадьбу. Два года назад пара сочеталась браком, и, как уверяет композитор, эти два года он считает чуть ли не самыми лучшими в жизни. И вообще, по мнению Меладзе, Вера - самая лучшая и самая успешная из солисток «ВИА Гры».
Недавно Константин Шотаевич побывал на программе «В гостях у Дмитрия Гордона». Композитор рассказал о жизни с секс-символом отечественной эстрады и подчеркнул, что считает себя счастливчиком.
«Она (Брежнева) самая красивая и сексуальная, и она же по совместительству моя жена. Грандиозно ли она вышла замуж? Скорее, я грандиозно женился», – сказал Меладзе.
Он также напомнил о том, что у каждого мужчины - своя идеальная женщина. Рядом с Верой композитор счастлив, и это главное. А еще Брежнева позволила Меладзе оторваться от работы и почувствовать вкус жизни.
«У меня такое ощущение, что наш роман с Верой длится вечно, что я встретил ее в 63 году. С появлением этого человека моя жизнь изменилась. Я, наконец-то, поднял башку от клавиатуры... Даже не я поднял, а она взяла меня за волосы. Мне было все равно, где я отдыхаю, что я ем. Я очень много упустил, потому что был маниакально увлечен своей работой. А Вера дала мне пенделя и разбудила интерес к иной жизни, чем студия и музыка».
Ранее мы писали:Вера Брежнева показала близость. Певица представила очередной позитивный клип.
Вера Брежнева интригует откровенными снимками. Звезда опубликовала в соцсетях серию снимков, на которых запечатлена в нижнем белье.Брежнева рассказала о муже. Константин Меладзе во всем поддерживает супругу.
Читайте также
-
Новости | 15.09.2016
-
Новости | 08.09.2016
-
Настроение | 11.05.2016
-
Новости | 13.04.2016
Обсуждение 4
-
КокоИмел всех этих шлюх и домой невинно спать приходил.
02.10.17 23:55
-
Гл. шкафОй муси пуси, можно подумать с женой первой не жил ,а терпел все годы)))
02.10.17 20:05
-
МилаКак его рассуждения приятно слышать первой жене, наверное. Интересно, зачем он ей врал тогда столько лет-то? Встретил новую любовь и сразу развелся бы. Причем первая жена была готова дать развод, он именно что много лет скрывал любовницу. Трусишка-врунишка.
02.10.17 21:45
-