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Константин Меладзе: «Вера дала мне пенделя»


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В этом месяце Константин Меладзе и Вера Брежнева отметят бумажную свадьбу. Два года назад пара сочеталась браком, и, как уверяет композитор, эти два года он считает чуть ли не самыми лучшими в жизни. И вообще, по мнению Меладзе, Вера - самая лучшая и самая успешная из солисток «ВИА Гры».

Недавно Константин Шотаевич побывал на программе «В гостях у Дмитрия Гордона». Композитор рассказал о жизни с секс-символом отечественной эстрады и подчеркнул, что считает себя счастливчиком.

«Она (Брежнева) самая красивая и сексуальная, и она же по совместительству моя жена. Грандиозно ли она вышла замуж? Скорее, я грандиозно женился», – сказал Меладзе.

Он также напомнил о том, что у каждого мужчины - своя идеальная женщина. Рядом с Верой композитор счастлив, и это главное. А еще Брежнева позволила Меладзе оторваться от работы и почувствовать вкус жизни.

«У меня такое ощущение, что наш роман с Верой длится вечно, что я встретил ее в 63 году. С появлением этого человека моя жизнь изменилась. Я, наконец-то, поднял башку от клавиатуры... Даже не я поднял, а она взяла меня за волосы. Мне было все равно, где я отдыхаю, что я ем. Я очень много упустил, потому что был маниакально увлечен своей работой. А Вера дала мне пенделя и разбудила интерес к иной жизни, чем студия и музыка».

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0 Не нравится 0 Нравится 02.10.2017 Теги: Константин Меладзе

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