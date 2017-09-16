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Яна Рудковская обвенчалась с Евгением Плющенко


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Они восемь лет в браке и растят очаровательного сына. Но только теперь Евгений Плющенко и Яна Рудковская решились на важный шаг. Накануне пара обвенчалась в одном из московских храмов.

Звездные супруги решили провести церемонию с размахом. Яна с особой тщательностью выбирала наряд и в итоге решила отправиться к алтарю в туалете Dior Haute Couture, а на праздничном ужине продюсер блистала в платье от дизайнера Юлии Яниной.

«Вместе и навсегда. Сегодня было одно из самых важных событий в нашей жизни, мы совершили Таинство Венчания. Спасибо всем за поздравления, мы очень счастливы», - написала Рудковская в Insta.

 

«Сегодня состоялось важное событие в нашей жизни. Мы с Янчиком повенчались!» - сообщил Плющенко.

Кстати, фигурист сам предложил жене обвенчаться. Пара также договорилась с одним из изданий на публикацию свадебной фотосессии. Некоторые снимки уже можно увидеть в соцсетях.

Ранее также сообщалось, что одним из спонсоров звездного банкета согласился выступить модный дом Dior, а пригласительные билеты на вечеринку были выставлены на благотворительном аукционе (в итоге билет был продан за 250 тысяч рублей).

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0 Не нравится 0 Нравится 16.09.2017 Теги: Яна Рудковская

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