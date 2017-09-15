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Инна Чурикова влюблена в британскую монархиню


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Минувшей весной известная российская актриса Инна Чурикова стала королевой. Артистка сыграла роль Елизаветы II в постановке «Аудиенция» Государственного театра наций. И как признается Инна Михайловна, выступая в образе британской монархини, она поняла, что влюблена.

«Аудиенция» считается образцовой английской пьесой. И в апреле спектакль впервые был сыгран с русским акцентом. Чурикова блестяще сыграла королеву Великобритании, режиссером выступил супруг актрисы Глеб Панфилов. И теперь Инна Михайловна рассказала о своем опыте, который она считает уникальным. Роль монархини артистка называет «подарком».

«Подарок, но такой трудный… Даже не так. Сыграть королеву Елизавету — это очень ответственно. Вы себе не представляете, что происходит со мной, когда я думаю о ней, когда работаю над ролью, когда погружаюсь в материал о ее жизни. Это женщина, которую я с каждым днем люблю все больше и больше», - цитирует Чурикову издание «Известия».

По словам звезды, она действительно испытывает нежные чувства. «Мне кажется, что благодаря драматургу я понимаю ее как никто. Открываю в ней то, что, может быть, даже ее подданные не смогут увидеть. Думаю о ней так, как им и в голову не приходит о ней думать. Не знаю, конечно, насколько то, что я о ней думаю, — правда».

Ранее мы писали:

Принцесса Елизавета, 1930 год. Подборка архивных фотографий.

Английский художник раздел королеву. Художник Пегас создал оригинальный портрет полуобнаженной монархини. 

Елизавета II: «Добрая воля обладает большой силой». Королева призвала соотечественников к «примирению». 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 15.09.2017 Теги: Инна Чурикова

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