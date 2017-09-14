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Ольга Серябкина мечтает о бурном романе


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Ольга Серябкина - девушка независимая и самодостаточная. Но сейчас певице уже надоел этот образ. Как призналась артистка, она мечтает о романе. О бурном романе.

 

В клипах и на фотографиях в Insta Ольга всегда сексуальна. Порой ее сексуальность даже кажется агрессивной. Но в глубине души Серябкина остается девушкой с мечтами о принце.

«Что у тебя с личной жизнью, Оля? Так звучит вопрос почти в каждом интервью... музыка. Она и есть моя личная жизнь. Полностью ею поглощена. Я не говорю, что только она там, у меня есть интересы...но почти все мысли занимает она. Но я уже хочу, чтобы появился кто-то, кто затянет меня в дикий омут. Воронку любви)))», - пишет в соцсетях исполнительница.

По словам певицы, если в ее жизни появится тот самый мужчина, то ей даже не придется об этом объявлять. «Как только это случится, в моих текстах вы это сразу услышите. Они откровеннее, чем самое откровенное интервью. Это даже ближе, чем разговор по душам с самым близким. И я говорю с вами также открыто через песни. Через стихи к ним, в которых я оголена до предела. Читайте меня. Слушайте. Правду. И еще... спасибо».

Ранее мы писали:

Ольга Серябкина спровоцировала скандал откровенным снимком. Подписчики недовольны голым фото.

Песня дня. Чувственный дебют солистки Serebro. Holy Molly - англоязычный сольный проект Ольги Серябкиной. 

Serebro представили провокационную фотосессию. Снимки получились эффектными. Как всегда. 



0 Не нравится 0 Нравится 14.09.2017 Теги: Ольга Серябкина

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