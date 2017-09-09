Ольга Бузова представила «Хит-парад»

Активности и целеустремленности Ольги Бузовой можно только завидовать. За последние полгода девушка упорно выдает хотя бы по одной новой песне в месяц. Вчера Ольга представила композицию «Хит-парад».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 8 2017 в 12:43 PDT

Раньше Бузова пела о безответной любви и страданиях после разрыва. Теперь концепция поменялась. Теперь девушка поет о любви к себе. «"Ты не попал в хит-парад моих мыслей, не присылай больше мне свои письма…" Недавно я решила для себя, что лучше быть одной, чем с кем попало. Девочки, мы с вами должны это помнить, любить и ценить себя! Если мы с вами не будем этого делать, то нас вряд ли сможет кто-то полюбить. Самое главное, что у нас есть - это МЫ! Давайте помнить это и повторять как мантру, под мою новую песню», - пишет звезда в анонсе к новой песне.

Потенциальный хит поклонники пока оценили неоднозначно: «Симпатичная композиция... Будет хитом!», «Сейчас модно петь так, как будто гайморит замучил? Я просто не в теме», «Боже! Мне одной кажется, что голос совсем другой, чем в других песнях?», «Песня - огонь, и стиль исполнения как надо для нее, полное совпадение!!!», «Кровь из ушей».

Кстати, вчера Бузова дебютировала на музыкальном конкурсе «Новая волна».

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