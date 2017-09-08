Стриженова изменила образ
0 1
Екатерина Стриженова - дама консервативная. Телезвезда редко позволяет себе кардинальные эксперименты со стилем. Но сейчас ведущая решила попробовать.
Стриженова решилась на смену прически. Теперь у ведущей стрижка, как у певицы Ольги Орловой. Что неудивительно - над новой прической Екатерины поработал стилист Ольги. «Отрезали все лишнее! Спасибо Ольге Орловой — отпустила своего стилиста по прическам сделать мне стрижку!» - сообщила звезда.
Подписчики изменения одобрили: «Надо иногда меняться). Красиво», «Красоту ничем не испортишь! Екатерина, Вы эталон настоящей женственности, ума и красоты», «Красиво, но было намного лучше и интереснее. Мне жаль, Катя, Вашей бывшей длины волос, это такая редкость. Стрижка сама по себе хорошая, мастер - профессионал. Но она обычная. Сорри».
Кстати, недавно телеведущая похвасталась «осиной талией». По словам Стриженовой, на протяжении всего лета она старалась похудеть и поставленной цели добилась. В прошлом году ради фигуры Екатерина решилась на курс детокса. «За 7 дней детокса ушло 5 кг!!! (Мы не голодали, а питались по специальному меню). Буду учиться жить без сыра, шоколада и арбузов. И спасибо моей сестре, что выдержала меня целую неделю! Здесь я сдала кровь для теста на совместимость продуктов, и он показал, от каких продуктов надо отказаться на три месяца. Грубо говоря, на них у меня "аллергия"», - писала звезда.
Ранее мы писали:
Стриженовы выдали замуж старшую дочь. Анастасия Стриженова сочеталась браком с бизнесменом Петром Грищенко.
Екатерина Стриженова: «Хочется понянчить внуков». Звезда готова стать бабушкой.
Екатерина Стриженова: «Нужно помнить, что мужчина в семье — главный». Откровенное интервью "Клео".
Читайте также
-
Планетарий | 05.12.2016
-
Новости | 05.07.2016
-
Планетарий | 02.05.2016
-
Планетарий | 10.04.2016
Обсуждение 3
-
)))Собчак и Брежнева тоже с такими причёсками
08.09.17 15:51
-
лакиа в чем изменение??
08.09.17 11:00
-
Marana VilniusТипа волосы укоротила.
08.09.17 14:46
-