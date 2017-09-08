Стриженова изменила образ

Екатерина Стриженова - дама консервативная. Телезвезда редко позволяет себе кардинальные эксперименты со стилем. Но сейчас ведущая решила попробовать.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) Сен 7 2017 в 10:31 PDT

Стриженова решилась на смену прически. Теперь у ведущей стрижка, как у певицы Ольги Орловой. Что неудивительно - над новой прической Екатерины поработал стилист Ольги. «Отрезали все лишнее! Спасибо Ольге Орловой — отпустила своего стилиста по прическам сделать мне стрижку!» - сообщила звезда.

Подписчики изменения одобрили: «Надо иногда меняться). Красиво», «Красоту ничем не испортишь! Екатерина, Вы эталон настоящей женственности, ума и красоты», «Красиво, но было намного лучше и интереснее. Мне жаль, Катя, Вашей бывшей длины волос, это такая редкость. Стрижка сама по себе хорошая, мастер - профессионал. Но она обычная. Сорри».

Кстати, недавно телеведущая похвасталась «осиной талией». По словам Стриженовой, на протяжении всего лета она старалась похудеть и поставленной цели добилась. В прошлом году ради фигуры Екатерина решилась на курс детокса. «За 7 дней детокса ушло 5 кг!!! (Мы не голодали, а питались по специальному меню). Буду учиться жить без сыра, шоколада и арбузов. И спасибо моей сестре, что выдержала меня целую неделю! Здесь я сдала кровь для теста на совместимость продуктов, и он показал, от каких продуктов надо отказаться на три месяца. Грубо говоря, на них у меня "аллергия"», - писала звезда.

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