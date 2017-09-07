Анастасия Заворотнюк возглавила телеканал

Анастасия Заворотнюк готовится к премьере. Недавно актриса завершила съемки в сериале НТВ «Каспий 24». Заворотнюк досталась главная роль - роль сильной и целеустремленной дамы. И как призналась Анастасия, без сюрпризов не обошлось.

По сюжету главная героиня занимается созданием губернаторского телеканала в Астрахани. И все непросто. Даме приходится налаживать контакты с не склонными к компромиссам телевизионщиками, переубеждать потенциальных зрителей и при этом не забыть о собственной личной жизни.

«Моя героиня - хрупкая женщина, которая ставит перед собой большую задачу, - рассказывает Заворотнюк. - Она создает целый телеканал, преодолевая на этом пути множество проблем, ежедневно борясь за свои идеи. Пожалуй, главная ее черта – это верность себе, вера в свои силы, она знает, чего хочет, и твердо следует за своей мечтой: создать настоящее телевидение, теплое и сокровенное, способное делать людей добрее и счастливее. И именно это дает ей необходимый стимул, чтобы не сдаться под влиянием обстоятельств».

По словам актрисы, она была сильно удивлена, узнав о том, что сценарий основан на реальных событиях. «Самые поразительные истории преподносит нам жизнь, она самый непредсказуемый и изобретательный сценарист».

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