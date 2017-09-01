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Кабаева не может забыть о соревнованиях


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В Италии стартовал чемпионат мира по художественной гимнастике. И в первые же дни на соревнованиях отличились российские гимнастки. И поддержать наших спортсменов поспешила Алина Кабаева.

Кабаева прилетела на чемпионат в компании с тренером Ириной Винер. На этот раз Алина выступает послом Международной федерации гимнастики. «Я благодарна Международной федерации гимнастики, что она доверила мне – российской спортсменке – стать своим первым послом на чемпионате мира», – заявила звезда на церемонии открытия.

А чуть позже Алина Маратовна призналась, ее до сих пор не покидает то чувство полной боевой готовности, которое она испытывала перед выступлениями, будучи в большом спорте. «Я всегда приезжаю на соревнования с хорошим настроением, вспоминаю, как все это было, и переживаю потом, - цитирует Кабаеву "Комсомольская правда". - Мы сейчас шли с Ириной Александровной, и я говорю: такое ощущение, что я буду выступать. Уже столько лет прошло, а эти чувства никак не уходят».

Напомним, Алина завоевала олимпийское золото в 2004 году в Афинах, а четырьмя годами ранее взяла бронзу на Олимпийских играх в Сиднее.

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0 Не нравится 0 Нравится 01.09.2017 Теги: Алина Кабаева

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