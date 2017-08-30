Джордж Клуни об отцовстве: «Это ужасно»

В этом году жизнь голливудской звезды Джорджа Клуни (George Clooney) кардинально изменилась. Теперь Джордж - отец двоих очаровательных ребятишек - сына Александра и дочери Эллы. Но Клуни не из тех, кто умиляется детям. И вообще, у звезды довольно своеобразное чувство юмора.

В новом интервью Associated Press 56-летний актер признался, что никогда не думал о том, что у него появятся дети в его-то возрасте.

«Внезапно вы становитесь ответственным за других людей. Это ужасно», - пошутил Джордж.

«Сейчас моя работа - менять подгузники и время от времени прогуливаться с ними (детьми). Я действительно не думал, что в 56 лет стану отцом двойни. Не стройте планы. Просто наслаждайтесь жизнью», - говорит Клуни. Он добавил, что его супруга Амаль прекрасно справляется с двухмесячными малышами. «Она словно олимпийский атлет, она все делает красиво».

Сейчас актер готовится к премьере своего нового фильма «Субурбикон». Клуни выступил режиссером, а в главных ролях снялись Джулианна Мур (Julianne Moore) и Мэтт Деймон (Matt Damon). По словам Джорджа, картина получилась прекрасной. Презентация запланирована на октябрь.

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Источник фото: Globallookpress.com