Глаголева была уверена в победе над онкологией

Недавно исполнилось 9 дней со дня смерти актрисы и режиссера Веры Глаголевой. И многие друзья покойной до сих пор не могут поверить в произошедшее. Как рассказал один из приятелей звезды, сама Вера Витальевна была уверена в победе над раком.

Глаголева ушла из жизни 16 августа. В момент смерти она находилась в одной из немецких клиник. По некоторым данным, артистка боролась с онкологией желудка. И до последнего старалась держаться.

Как вспоминает ведущий и режиссер Андрей Максимов, в кругу друзей Глаголеву называли «мушкетер». Она всегда была готова прийти на помощь, поддержать в трудную минуту. По словам Максимова, рассказывая ему о своем страшном диагнозе, Вера Витальевна была настроена на победу. «Она начала лечиться. Верилось, что ей удалось победить — она даже отказалась от химии».

«Она была очень мужественная женщина: молчала и боролась. Ездила на профилактику много раз. Все мы знали. Близкие люди знали и всегда молили бога, чтобы она прожила как можно дольше», - рассказал друг артистки Артур Чилингаров.

Александр Буйнов заметил журналистам, что Глаголева была не просто сильной женщиной. Она просто не хотела, чтобы за нее волновались.

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Источник фото: Globallookpress.com