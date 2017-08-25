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Гуф веселится в доме бывшей жены


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Поклонники рэпера Гуфа недоумевают. Музыкант не просто не забывает про свою бывшую жену Айзу Анохину, но и еще веселится в ее компании, причем со своей новой возлюбленной.

 

Встреча Гуфа и Айзы состоялась накануне на Бали, куда он прилетел со своей новой девушкой, чтобы навестить шестилетнего сына. На вечеринке присутствовал и муж Анохиной Дмитрий, пишет Starhit.

Стоит напомнить, что ранее отношения Гуфа с Айзой после развода складывались не очень, они часто ссорились, были недопонимания. Однако со временем конфликты удалось уладить, а позже Гуф познакомил с Айзой и свою девушку - Лесю Фак.

Айза опубликовала в Insta фото с вечеринки, на которых видно, что пары достаточно весело проводят время. Причем на общем снимке они даже обнимаются, но Айза добавила интриги, оставив под этим фото неоднозначный комментарий: «Свингеры».

Конечно же, Айза сопроводила подпись смайликами, но поклонники шутку не оценили и обвинили компанию в непристойном поведении. Хотя были и те, кто отметил, что такое поведение заслуживает похвалы, ведь ради детей стоит поддерживать дружеские отношения: «Вы такие молодцы! Любовь спасет мир», «Айза просто умница! Честь и хвала внутренней силе и мудрости этого человека!»
 



0 Не нравится 0 Нравится 25.08.2017 Теги: Гуф Айза Анохина

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