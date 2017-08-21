Джордж Мартин рассказал о неизбежной смерти

Поклонники сериала «Игра престолов» могут ликовать. Автор романов «Песнь льда и пламени», которые легли в основу киносаги, впервые приехал в Россию. Джордж Мартин (George R. R. Martin) посетил Петербург, где сейчас проходит Фантастическая ассамблея. Также писатель поделился сокровенным с прессой и поклонниками.

Публикация от George R. R. Martin (@george_r_r_martin) Мар 9 2015 в 6:05 PDT

Автор знаменитых фэнтези-романов приехал в Северную столицу, чтобы посетить ассамблею, а также побывал в Эрмитаже и не забыл про фанатов. На встрече с поклонниками он рассказал о том, почему так любит неожиданные повороты в сюжете и где черпает вдохновение.

Писатель заявил, что еще в детстве не любил книги, где был предсказуемый финал, ему хотелось необычных эмоций, поэтому в своих книгах он так любит интриги, неожиданность и… убивать своих героев, пишет Starhit.

Писатель отметил, что при этом не считает, что он жесток по отношению к своим персонажам. Скорее он говорит о неизбежности смерти. «Я не считаю, что правильно меня называть «самым кровожадным автором». Все люди смертны, и это касается каждого из нас».

Кстати, в сети появился трейлер финальной серии седьмого сезона «Игры престолов». Нам предстоит увидеть собрание почти всех выживших героев сериала.