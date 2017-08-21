Лили-Роуз Депп не умеет ездить на велосипеде?
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Всемирно известная 44-летняя певица Ванесса Паради (Vanessa Paradis) и ее мама Коррин весело провели семейный отпуск во Франции. Они не теряли времени зря и помогли Лили-Роуз (Lily-Rose Melody Depp) освоить велосипед.
Забавное фото было опубликовано в Сети, на снимке можно увидеть, как Ванесса Паради учит дочь кататься на велосипеде в Иль-де-Ре.
Однако подписчики неоднозначно оценили кадры с ездой на велосипеде: «Дочь Джонни Деппа не умеет ездить на велосипеде? Он должен быть прекрасным отцом», «Неумение Лили-Роуз ездить на велосипеде означает и невнимание ее матери, которая сидела дома, когда они с Деппом еще были вместе, и не смогла научить дочь кататься».
Светские обозреватели отмечают, что отпуск звездное семейство проводит весело. На той неделе Лили-Роуз сделала несколько селфи во время пребывания на пляже с семьей. Также она разместила несколько фотографий в Insta, на которых она пробует различные парики.
«Не связывайся со мной!» - написала она под снимком, на котором примеряет красно-рыжий парик с черными корнями.
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