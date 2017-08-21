Лили-Роуз Депп не умеет ездить на велосипеде?

Всемирно известная 44-летняя певица Ванесса Паради (Vanessa Paradis) и ее мама Коррин весело провели семейный отпуск во Франции. Они не теряли времени зря и помогли Лили-Роуз (Lily-Rose Melody Depp) освоить велосипед.

Публикация от Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) Авг 8 2017 в 7:43 PDT

Забавное фото было опубликовано в Сети, на снимке можно увидеть, как Ванесса Паради учит дочь кататься на велосипеде в Иль-де-Ре.

Однако подписчики неоднозначно оценили кадры с ездой на велосипеде: «Дочь Джонни Деппа не умеет ездить на велосипеде? Он должен быть прекрасным отцом», «Неумение Лили-Роуз ездить на велосипеде означает и невнимание ее матери, которая сидела дома, когда они с Деппом еще были вместе, и не смогла научить дочь кататься».

Светские обозреватели отмечают, что отпуск звездное семейство проводит весело. На той неделе Лили-Роуз сделала несколько селфи во время пребывания на пляже с семьей. Также она разместила несколько фотографий в Insta, на которых она пробует различные парики.

«Не связывайся со мной!» - написала она под снимком, на котором примеряет красно-рыжий парик с черными корнями.

