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Лили-Роуз Депп не умеет ездить на велосипеде?


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Всемирно известная 44-летняя певица Ванесса Паради (Vanessa Paradis) и ее мама Коррин весело провели семейный отпуск во Франции. Они не теряли времени зря и помогли Лили-Роуз (Lily-Rose Melody Depp) освоить велосипед.

 

Забавное фото было опубликовано в Сети, на снимке можно увидеть, как Ванесса Паради учит дочь кататься на велосипеде в Иль-де-Ре.

Однако подписчики неоднозначно оценили кадры с ездой на велосипеде: «Дочь Джонни Деппа не умеет ездить на велосипеде? Он должен быть прекрасным отцом», «Неумение Лили-Роуз ездить на велосипеде означает и невнимание ее матери, которая  сидела дома, когда они с Деппом еще были вместе, и не смогла научить дочь кататься».

Светские обозреватели отмечают, что отпуск звездное семейство проводит весело. На той неделе Лили-Роуз сделала несколько селфи во время пребывания на пляже с семьей. Также она разместила несколько фотографий в Insta, на которых она пробует различные парики.

«Не связывайся со мной!» - написала она под снимком, на котором примеряет красно-рыжий парик с черными корнями.
 



0 Не нравится 0 Нравится 21.08.2017 Теги: Лили-Роуз Депп Ванесса Паради

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